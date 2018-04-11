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Петербуржцам запретили попрошайничать и оставлять вещи в метро
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Петербуржцам запретили попрошайничать и оставлять вещи в метро 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передают «Невские новости», комитет по транспорту Санкт-Петербурга запретил горожанам и гостям Северной столицы запретил заниматься в метро куплей-продажей, просить милостыню и гадать.
Также в городе увеличилось количество оставленным в метрополитене вещей. Поэтому комитет предложил штрафовать нерадивых пассажиров, не следящих за своими вещами.
Напомним, 6 апреля станция метро «Ломоносовская» закрывалась на проверку из-за бесхозного предмета. На месте работали взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов.
Фото: архив ФедералПресс
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