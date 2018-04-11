Петербуржцам запретили попрошайничать и оставлять вещи в метро

Как передают «Невские новости», комитет по транспорту Санкт-Петербурга запретил горожанам и гостям Северной столицы запретил заниматься в метро куплей-продажей, просить милостыню и гадать.

Также в городе увеличилось количество оставленным в метрополитене вещей. Поэтому комитет предложил штрафовать нерадивых пассажиров, не следящих за своими вещами.