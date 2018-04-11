Движение транспорта закроют на улице Новостроительная в Ижевске

Ижевск. Удмуртия . Движение транспорта временно закроют на улице Новостроительная в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 12 апреля по 31 мая на участке от улицы Баранова до переулка Увинский проведут ремонт водопровода.