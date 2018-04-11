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Движение транспорта закроют на улице Новостроительная в Ижевске
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Движение транспорта закроют на улице Новостроительная в Ижевске 

ИА «Сусанин» 31 минуту назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта временно закроют на улице Новостроительная в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
С 12 апреля по 31 мая на участке от улицы Баранова до переулка Увинский проведут ремонт водопровода.
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