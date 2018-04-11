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М. Ликсутов: Сквозные проезды через Садовое кольцо экономят пассажирам автобусов 15 минут в пути ежедневно
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М. Ликсутов: Сквозные проезды через Садовое кольцо экономят пассажирам автобусов 15 минут в пути ежедневно 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Открытие сквозных проездов через Садовое кольцо позволяет 20 тыс. пассажиров автобусов ежедневно экономить около 15 минут в пути. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Каждый день 20 тыс. москвичей, пассажиров городского транспорта экономят около 15 минут благодаря открытию сквозного проезда на Садовом кольце. В октябре 2017 г. мы открыли новый сквозной проезд через Садовое кольцо у Павелецкого вокзала. Раньше, чтобы попасть с Садового в сторону Павелецкого вокзала, автобусы вынуждено делали оттянутый разворот до Серпуховского тоннеля и обратно. В часы пик такой маневр занимал в среднем 20-25 минут. Из-за затора нарушалась регулярность движения, маршруты были не загружены и не пользовались популярностью. Открытие нового левого поворота позволило кардинально сократить время в пути для пассажиров и повысить привлекательность наземного городского транспорта», — сказал М. Ликсутов.
Теперь, по его словам, автобусы с Садового кольца сразу поворачивают к Павелецкому вокзалу без оттянутого разворота.
«От систематических задержек избавлены три районных маршрута сети «Магистраль»: №13, 106 и 158. Они связывают Павелецкую с важной точкой притяжения — Дербеневской набережной, где расположено более десятка различных бизнес-центров и большое количество других заведений. Только на одном из маршрутов, №13, после нововведения количество пассажиров мгновенно выросло на 25%. В результате на остановках больше не нужно долго ждать автобуса, они подъезжают стабильно каждые 5-10 минут. Это время тратилось раньше на эти оттянутые развороты, мало того, серьезно увеличивалась загрузка Садового кольца», — пояснил заммэра.
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