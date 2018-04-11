Две зарядные станции для электромобилей установили в Горячем Ключе

Мощность каждой из них составляет 50 кВт. Пока воспользоваться ими можно бесплатно.

Еще две станции планируют установить перед Крымским мостом, одну — в станице Кущевской на М-4 «Дон».