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Две зарядные станции для электромобилей установили в Горячем Ключе
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Две зарядные станции для электромобилей установили в Горячем Ключе 

АиФ-Кубань 2 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
Мощность каждой из них составляет 50 кВт. Пока воспользоваться ими можно бесплатно.
Еще две станции планируют установить перед Крымским мостом, одну — в станице Кущевской на М-4 «Дон».
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