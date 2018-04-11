Желающие вести экскурсии в московском метро должны будут сдать экзамен

МОСКВА , 11 апр — РИА Новости . Гиды, желающие проводить экскурсии на станциях московского метро, должны будут сдать экзамен на знание истории и работы подземки, сообщается на сайте мэра Москвы.

"В московском метро стартовал пилотный проект «Экскурсовод в метро». В его рамках туры по станциям начнут проводить аккредитованные специалисты. Гиды, которые хотят получить аккредитацию, должны будут подтвердить знания истории метро и особенностей его работы", — говорится на сайте.

Уточняется, что экзамен будут принимать специалисты метрополитена, представители департамента транспорта, департамента культуры и департамента национальной политики Москвы. Для экскурсоводов, которые не уверены в своих знаниях, перед сдачей экзамена будет организован трехдневный курс в учебном центре метрополитена. Разрешение на работу уже получили 20 специалистов. Аккредитация дается на год. По результатам пилотного проекта примут решение, сколько она будет действовать в дальнейшем.

"В московский метрополитен часто обращались гиды с вопросами, можно ли провести экскурсию, что нужно сделать, чтобы беспрепятственно проводить экскурсии на станциях. Обращения поступали также и от пассажиров, которые удивлены мифическими рассказами о метро на посещаемых ими экскурсиях. Поэтому было принято решение запустить проект «Экскурсовод в метро», который позволит выделить те туры, которые соответствуют стандартам качества (проводятся действительно компетентными специалистами с учетом пассажиропотока в метро)", — приводятся на сайте слова заммэра, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова

Также сообщается, что для аккредитованных гидов создадут личные кабинеты на сайте метро, на которых они будут размещать информацию о дате, времени и маршруте ближайших экскурсий. Например, нельзя будет организовывать прогулки в часы пик, чтобы не мешать пассажирам, а экскурсионная группа не должна включать более 20 человек.

"В Москве одно из самых красивых метро мира, оно входит в тройку мест для обязательного посещения туристов. Нам важно, чтобы все гиды давали только интересную и познавательную информацию. Мы планируем отобрать лучших специалистов с интереснейшими авторскими маршрутами для улучшения качества обслуживания жителей и гостей столицы", — отметил Ликсутов.