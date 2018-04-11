В столице стартовал пилотный проект «Экскурсовод в метро»

Познавательные туры по станциям будут проводить аккредитованные специалисты, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Чтобы получить аккредитацию, гидам необходимо выдержать экзамен перед представителями метрополитена и трех столичных департаментов, продемонстрировав знание истории и особенностей работы метро. Перед экзаменам экскурсоводам предложат пройти трехдневный курс обучения в учебном центре метрополитена. В рамках этого курса специалисты расскажут, как развивалось московское метро, как организована работа станций и пассажирские перевозки, а также что делать в случае чрезвычайных происшествий.

"В Московский метрополитен часто обращались гиды с вопросами, можно ли провести экскурсию, что нужно сделать, чтобы беспрепятственно проводить экскурсии на станциях", − пояснил заммэра транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что "обращения поступали также и от пассажиров, которые удивлены мифическими рассказами о метро на посещаемых ими экскурсиях". В связи с этим, отметил заммэра, было принято решение запустить проект "Экскурсовод в метро", который объединит туры, отвечающие необходимым стандартам качества.

При организации экскурсий будет действовать ряд ограничений. Так, туры нельзя будет проводить в часы пик, а в каждой экскурсионной группе должно быть не более 20 человек.