Собянин поблагодарил бывших узников концлагерей

С. Собянин поблагодарил бывших узников фашистских концлагерей за стойкость и мудрость

Мэр Москвы выразил благодарность бывшим узникам фашистских концлагерей за мужество, мудрость и сочувствие. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном портале правительства столицы

«В апрельские дни 1945 г. была перевернута одна из самых страшных страниц Второй мировой войны. Восставшие узники Бухенвальда вернули себе свободу, показав небывалые примеры мужества и героизма. Мы чтим память погибших. Вы пережили все ужасы войны, плена и концлагерей. Несломленные, вы вернулись домой, неся в себе память о пережитой трагедии. Спасибо вам за стойкость, мудрость и особую восприимчивость к чужим невзгодам и бедам. За то, что помогаете воспитывать молодежь в духе любви к Родине и уважения к ее истории», — говорится в телеграмме.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается 11 апреля в память о восстании узников концлагеря Бухенвальд, которое произошло в 1945 г. Узнав о подходе союзных войск, заключенные захватили в плен около 200 охранников и взяли на себя руководство лагерем. Так они спаслись от смерти: накануне был отдан приказ истребить узников.