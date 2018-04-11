Новые станции велопроката появятся в Басманном и Таганском районах 

Об этом в интервью порталу Москва 24 рассказала руководитель велопроката «Велобайк» Анна Лебедева.
Всего к новому сезону количество станций будет увеличено до 430, а велосипедов — до 4,3 тысячи штук.
"В этом году планируется вернуть на место станции в центре Москвы, в частности, на Садовое Кольцо, — те, которые были демонтированы из-за реконструкции по программе «Моя улица», — отметила она. — Также планируется расширить границы велопроката. Департамент транспорта сейчас определяет новые районы, в которых будут ставить станции. Предварительно, это Басманный и Таганский".
Единый городской велопрокат работает в Москве с 2013 года. Первые 79 точек организовали на Бульварном кольце и Фрунзенской набережной. В прошлом сезоне в городе работали 380 станций с 3,6 тысячи велосипедов.
Чтобы воспользоваться прокатом, нужно зарегистрироваться в системе «Велобайк» и выбрать велосипед. Затем нажать «ок» на панели велосипеда, ввести логин или приложить привязанную к системе карту «Тройка» и дождаться звукового сигнала. Вернуть арендованный велосипед можно на любой станции велопроката.
Кроме того, у станций Московского центрального кольца (МЦК) планируют установить первые велобоксы — закрытые парковки для хранения велосипедов. В качестве ключа будет использоваться карта «Тройка».
Полную версию интервью с руководителем «Велобайка» Анной Лебедевой читайте здесь.