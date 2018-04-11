Новые станции велопроката появятся в Басманном и Таганском районах

Всего к новому сезону количество станций будет увеличено до 430, а велосипедов — до 4,3 тысячи штук.

"В этом году планируется вернуть на место станции в центре Москвы, в частности, на Садовое Кольцо, — те, которые были демонтированы из-за реконструкции по программе «Моя улица», — отметила она. — Также планируется расширить границы велопроката. Департамент транспорта сейчас определяет новые районы, в которых будут ставить станции. Предварительно, это Басманный и Таганский".

Единый городской велопрокат работает в Москве с 2013 года. Первые 79 точек организовали на Бульварном кольце и Фрунзенской набережной. В прошлом сезоне в городе работали 380 станций с 3,6 тысячи велосипедов.

Чтобы воспользоваться прокатом, нужно зарегистрироваться в системе «Велобайк» и выбрать велосипед. Затем нажать «ок» на панели велосипеда, ввести логин или приложить привязанную к системе карту «Тройка» и дождаться звукового сигнала. Вернуть арендованный велосипед можно на любой станции велопроката.

Кроме того, у станций Московского центрального кольца (МЦК) планируют установить первые велобоксы — закрытые парковки для хранения велосипедов. В качестве ключа будет использоваться карта «Тройка».

Полную версию интервью с руководителем «Велобайка» Анной Лебедевой читайте здесь.