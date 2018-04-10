Дороги в Москве будут мыть каждый месяц

Дороги в Москве теперь будут мыть каждый месяц

Москве в разгаре месячник весеннего благоустройства. Коммунальщики приводят город в порядок после долгой зимы. За генеральной уборкой в столице понаблюдала "РГ".

Вот с Большой Садовой улицы стартовала масштабная мойка дорог — за дело взялись 5,5 тысячи машин и примерно 30 тысяч рабочих.

— Промывку асфальтобетонных и плиточных покрытий с использованием специального шампуня проведем четыре раза, — рассказал журналистам заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. — Сегодня моем уже второй раз.

По словам Бирюкова, график генеральной уборки по сравнению с прошлыми годами несколько изменен: "Если раньше дороги и тротуары в Москве промывали только в апреле и октябре, то теперь будем очищать регулярно, каждый месяц, а плитку — два раза в месяц". Причем помывка уже не только на улично-дорожной сети, но и во дворах и жилых кварталах.

Шампунь "Торнадо" прекрасно справляется со следами шин и бензина на асфальте. Спустя два часа колонны машин смывают его простой водой, оставляя чистую проезжую часть. По такой же схеме моют и плитку на тротуарах. Шампунь абсолютно безопасен как для москвичей, так и для животных и растений.

Моют в городе в эти дни и тоннели, эстакады, подземные переходы. Чинят и красят дорожные ограждения и остановки. Чистят и ремонтируют здания, фасады которых выходят на городские улицы, благоустраивают территории промышленных предприятий. Работники ГУП "Москоллектор" промывают вентиляционные шахты коммуникационных коллекторов, в которых проходят трубопроводы тепловых сетей и водоснабжения, силовые электрические кабели и кабели связи. Протяженность коллекторных тоннелей "Москоллектора" — 770 км с 15 тысяч вентиляционных шахт. В ветреную погоду в них быстро накапливаются пыль, грязь и мусор. Задача ведомства — поддерживать шахты в порядке. В этом им помогает спецтехника и автомобили "Посейдон".

…Из кузова желтого фургона тянется длинный шланг. Рабочие направляют мощную струю воды на гранитную шахту, и в считаные минуты она становится блестяще чистой. Старший мастер участка ГУП "Москоллектор" Руслан Кричевцев рассказал "РГ", что за восьмичасовую смену одна машина может очистить порядка 40-50 вентиляционных шахт. Всего в городе работают три машины, и за день они справляются с 120-150 объектами.

— Кроме грязи и пыли "Посейдон" избавляет шахту от слоев ржавчины и старой краски. А еще во время очистки на облицовку шахты наносится антивандальное покрытие, а решетки обрабатываются антикоррозийным покрытием, — говорит мастер.

Тем временем

К грандиозной весенней уборке присоединись кафе и магазины, которые моют свои витрины, восстанавливают летнюю подсветку, устраивают красивые клумбы. В ближайшую субботу всех москвичей приглашают принять участие в первом общегородском субботнике. Второй субботник пройдет 21 апреля.