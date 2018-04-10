Собянин пригласил москвичей на «Тотальный диктант»

Сергей Собянин пригласил москвичей проверить свою грамотность на «Тотальном диктанте»

В столичном регионе в этом году диктант организуют, проводят и проверяют более 3000 волонтеров.

Во вторник, 10 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в очередном «Тотальном диктанте», который состоится 14 апреля.

— Помните, что в субботу очередной Тотальный диктант? Был проверкой на грамотность, а стал культурным событием, таким как «Библионочь» или «Ночь музеев», — отметил Сергей Собянин.

Помните, что в субботу очередной #Тотальныйдиктант? Был проверкой на грамотность, а стал культурным событием, таким как "Библионочь" или "Ночь музеев". Запись еще открыта: https://t.co/jDl9RsDzcn— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 апреля 2018 г.

По его словам, желающие все еще успевают зарегистрироваться на мероприятие.