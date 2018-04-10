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Собянин пригласил москвичей на «Тотальный диктант»
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Сергей Собянин пригласил москвичей проверить свою грамотность на «Тотальном диктанте» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
В столичном регионе в этом году диктант организуют, проводят и проверяют более 3000 волонтеров.
Во вторник, 10 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в очередном «Тотальном диктанте», который состоится 14 апреля.
— Помните, что в субботу очередной Тотальный диктант? Был проверкой на грамотность, а стал культурным событием, таким как «Библионочь» или «Ночь музеев», — отметил Сергей Собянин.
По его словам, желающие все еще успевают зарегистрироваться на мероприятие.
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