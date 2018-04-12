Москвичей позвали на акцию «День добрых дел»

Акция «День добрых дел» пройдет в столице 15 апреля, все желающие смогут сдать кровь, навестить пациентов детских больниц или по-другому помочь тем, кто в этом нуждается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В воскресенье во многих городах мира, включая Москву, пройдет «День добрых дел». Участникам благотворительной акции надо зарегистрироваться на сайте new.hillel.ru/doinggood. Вы сможете сдать кровь, устроить спектакль для пациентов детской больницы или погулять с собакой из приюта», — написал Собянин в «ВКонтакте».
Как уточняется на сайте акции, «День добрых — это всемирное движение, объединяющее людей, которые делают добрые дела.
15 апреля более 2 миллионов волонтеров по всему миру проведут целый день, помогая тем, кто нуждается в поддержке. Акция пройдет одновременно на пяти континентах, в 9 тысячах городах 70 стран мира. В России участие примут восемь городов.