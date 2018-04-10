Полицейские эвакуировали пассажиров со станции «Чкаловская»

Поздним вечером во вторник закрыли станцию метро «Чкаловская».

— По громкой связи объявляли, что поезд там останавливаться не будет. Когда мы её проезжали, то я увидел на станции несколько полицейских, — рассказал читатель E1.RU Павел.

В пресс-службе областного главка сообщили, что станцию пришлось закрыть из-за найденного на ней рюкзака.

— По итогам проведённой полицейской проверки, никакой реальной угрозы для екатеринбургской подземки и станции «Чкаловской» не было, — отметил полковник Валерий Горелых . — Один из забывчивых пассажиров оставил мужской рюкзак с личными вещами. Это и стало поводом для эвакуации небольшого количества граждан — пяти работников и 20 пассажиров. Перекрытие станции продлилось непродолжительное время, так как хозяин забытой котомки сам обратился к полицейским на станции «Уралмаш». В эти минуты наряд полиции доставляет его на станцию «Чкаловская», чтобы оформить данный факт.

Он в очередной раз призвал пользователей общественного транспорта быть более внимательными и не доставлять неудобств сотням других пассажиров.