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Полицейские эвакуировали пассажиров со станции «Чкаловская»
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Полицейские эвакуировали пассажиров со станции «Чкаловская» 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Поздним вечером во вторник закрыли станцию метро «Чкаловская».
— По громкой связи объявляли, что поезд там останавливаться не будет. Когда мы её проезжали, то я увидел на станции несколько полицейских, — рассказал читатель E1.RU Павел.
В пресс-службе областного главка сообщили, что станцию пришлось закрыть из-за найденного на ней рюкзака.
— По итогам проведённой полицейской проверки, никакой реальной угрозы для екатеринбургской подземки и станции «Чкаловской» не было, — отметил полковник Валерий Горелых. — Один из забывчивых пассажиров оставил мужской рюкзак с личными вещами. Это и стало поводом для эвакуации небольшого количества граждан — пяти работников и 20 пассажиров. Перекрытие станции продлилось непродолжительное время, так как хозяин забытой котомки сам обратился к полицейским на станции «Уралмаш». В эти минуты наряд полиции доставляет его на станцию «Чкаловская», чтобы оформить данный факт.
Он в очередной раз призвал пользователей общественного транспорта быть более внимательными и не доставлять неудобств сотням других пассажиров.
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