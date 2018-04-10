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Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве
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Собянин: в Новой Москве построят 15 школ в ближайшие два года 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие два года в Троицком и Новомосковском административных округах появятся 15 новых школ с благоустроенными территориями и спортплощадками.
"За два года планируем построить в ТиНАО 15 школ на 13 тысяч учеников. Они расположатся там, где идет самое активное строительство жилья — это Сосенское, Внуковское, Десеновское и Московский", — написал Собянин на своей странице в Twitter.
По словам мэра, каждое учебное заведение будет построено по индивидуальному проекту с благоустроенной территорией и спортивными площадками.
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