Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве

Собянин: в Новой Москве построят 15 школ в ближайшие два года

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие два года в Троицком и Новомосковском административных округах появятся 15 новых школ с благоустроенными территориями и спортплощадками. "За два года планируем построить в ТиНАО 15 школ на 13 тысяч учеников. Они расположатся там, где идет самое активное строительство жилья — это Сосенское, Внуковское, Десеновское и Московский", — написал Собянин на своей странице в Twitter. По словам мэра, каждое учебное заведение будет построено по индивидуальному проекту с благоустроенной территорией и спортивными площадками.