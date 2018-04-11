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170 памятников отмоют до конца апреля
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Более 170 памятников отмоют в центре Москвы до конца апреля 

Москва24 1 час назад
До конца апреля в Центральном округе Москвы после зимы помоют 176 памятников, рассказал порталу Москва 24 замруководителя ГБУ "Автомобильные дороги" по ЦАО Сергей Шиянов.
"Ежедневно объекты монументального искусства приводят в порядок четыре бригады, планируем закончить в двадцатых числах апреля", — сказал он.
По словам Шиянова, птицы традиционно являются основной проблемой загрязнения памятников. Поэтому монументы чистят щеткой, используя раствор с добавлением концентрированного моющего средства. А затем уже обрабатывают мощной струей воды.
"На один литр воды добавляется 10 граммов моющего средства ОП-7 или ОП-10. Работы проводим два раза в год: весной и осенью по технологии, разработанной департаментом культурного наследия", — отметил Шиянов.
Первым 10 апреля помыли установленный в 2008 году памятник автору Шуховской башни, инженеру Владимиру Шухову на Сретенском бульваре. На санитарную обработку монумента ушло полчаса.
Заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" по Центральному административному округу добавил, что по наведению порядка в городе организован комплекс работ: занимаются газонами и выгребают мусор, удаляют сухостойные деревья, а также проводят санитарную обрезку ветвей.
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