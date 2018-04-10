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С. Собянин: В ТиНАО построят 15 школ по индивидуальным проектам в ближайшие два года
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С. Собянин: В ТиНАО построят 15 школ по индивидуальным проектам в ближайшие два года 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В Троицком и Новомосковском административных округах столицы появится 15 новых школ с благоустроенными территориями и спортплощадками. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем микроблоге в Twitter.
«За два года планируем построить в ТиНАО 15 школ на 13 тыс. учеников. Они расположатся там, где идет самое активное строительство жилья — это Сосенское, Внуковское, Десеновское и Московский», — говорится в сообщении.
Он уточнил, что каждая школа будет построена по индивидуальному проекту с благоустроенной территорией и спортплощадками.
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