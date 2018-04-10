Температура воздуха в Москве не дотянула до рекорда

МОСКВА , 10 апр — РИА Новости . Температура воздуха в Москве не дотянула во вторник до абсолютного рекорда тепла для 10 апреля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова

Ранее она сообщила РИА Новости, что во вторник в Москве может быть установлен рекорд тепла для 10 апреля. Предыдущий рекорд в +21,1 градуса для этого дня был зафиксирован в 2008 году. По данным Поздняковой, в 14.00 температура воздуха в городе, на станции ВДНХ, впервые в 2018 году превысила отметку +20 градусов.

"Рекорд тепла не был ни повторен, ни обновлен", — сказала она.

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