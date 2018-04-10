Ещё
Температура воздуха в Москве не дотянула до рекорда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Температура воздуха в Москве не дотянула до рекорда 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Температура воздуха в Москве не дотянула во вторник до абсолютного рекорда тепла для 10 апреля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее она сообщила РИА Новости, что во вторник в Москве может быть установлен рекорд тепла для 10 апреля. Предыдущий рекорд в +21,1 градуса для этого дня был зафиксирован в 2008 году. По данным Поздняковой, в 14.00 температура воздуха в городе, на станции ВДНХ, впервые в 2018 году превысила отметку +20 градусов.
"Рекорд тепла не был ни повторен, ни обновлен", — сказала она.
Прогноз погоды на ria.ru >>
РИА Новости: последние новости
Медведи в московском зоопарке не выходят из спячки Власти Москвы хотят запретить рекламу в виде граффити на зданиях Собянин поручил разработать программу "Умный город"
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков536
Эрдоган раскритиковал Лаврова124
Китай пошел на уступки США в торговой войне426
США отправляют ударную группу в Средиземное море164
Меркель анонсировала встречу без России418
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Таиланда
В мире
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение