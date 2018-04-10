В Москве и области ночью ожидается резкое похолодание, снег с дождем и усиление ветра

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о резком похолодании ночью, снеге с дождем и усилении ветра в столице и области. "По информации Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением по территории Московской области холодного атмосферного фронта в ближайшие 1-3 часа с сохранением в первой половине ночи 11 апреля местами по области и Москве ожидается усиление северного, северо-восточного ветра с порывами 13-18 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега, резкое понижение температуры воздуха до 0 — 5 градусов", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями столичный главк МЧС настоятельно рекомендует быть осторожными и внимательными.