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С. Собянин: Столичные парки подготовили программу к Дню космонавтики
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С. Собянин: Столичные парки подготовили программу к Дню космонавтики 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В семи столичных парках ко Дню космонавтики подготовили тематические мероприятия. Об этом на своей странице в Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Семь московских парков подготовили программу к 12 апреля. Можно необычно отметить День космонавтики: создать модель космического корабля из подручных материалов, понаблюдать за звездами через телескоп, инсценировать запуск ракеты и развеять мифы о космосе», — написал С. Собянин.
Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, мероприятия пройдут в парках «Красная Пресня», «Фили», «Кузьминки», Измайловском парке, парке Победы, Бабушкинском парке и Парке Горького. Все мероприятия будут бесплатными.
День космонавтики отмечают в России 12 апреля. В этот день в 1961 г. человек впервые совершил полет в космос.
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