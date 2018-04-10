С. Собянин: Столичные парки подготовили программу к Дню космонавтики

Сергей Собянин. В семи столичных парках ко Дню космонавтики подготовили тематические мероприятия. Об этом на своей странице в Twitter написал мэр Москвы

«Семь московских парков подготовили программу к 12 апреля. Можно необычно отметить День космонавтики: создать модель космического корабля из подручных материалов, понаблюдать за звездами через телескоп, инсценировать запуск ракеты и развеять мифы о космосе», — написал С. Собянин.

Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, мероприятия пройдут в парках «Красная Пресня», «Фили», «Кузьминки», Измайловском парке, парке Победы, Бабушкинском парке и Парке Горького. Все мероприятия будут бесплатными.