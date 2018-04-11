Сезонная электричка соединит Вологду и Череповец

Как сообщает пресс-служба Северной железной дороги, первый поезд стартует в субботу, 14 апреля. Пользоваться транспортом вологжане смогут до 30 сентября по выходным. Также электричка будет работать в праздничные дни: 1 и 9 мая, 12 июня.

Из Вологды поезд будет отправляться в 5.24, в город металлургов пассажиры приедут в 08.05. Из Череповца электричка стартует в 19.17, прибытие в Вологду — в 21.57.