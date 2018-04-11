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Сезонная электричка соединит Вологду и Череповец
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Сезонная электричка соединит Вологду и Череповец 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Дополнительные пригородные поезда начнут курсировать по Вологодской области. Сезонная электричка соединит Вологду и Череповец.
Как сообщает пресс-служба Северной железной дороги, первый поезд стартует в субботу, 14 апреля. Пользоваться транспортом вологжане смогут до 30 сентября по выходным. Также электричка будет работать в праздничные дни: 1 и 9 мая, 12 июня.
Из Вологды поезд будет отправляться в 5.24, в город металлургов пассажиры приедут в 08.05. Из Череповца электричка стартует в 19.17, прибытие в Вологду — в 21.57.
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