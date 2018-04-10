Москвичи смогут посетить медиакомплексы парка «Зарядье» со скидкой

Посетить медиакомплексы «Полет», «Машина времени» и подземный музей парка «Зарядье» теперь можно дешевле на 20 процентов. Для пользователей социальной карты москвича предусмотрены льготы. Об этом сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

Стоит отметить, что льготы действуют на занятия в «Заповедном посольстве» и посещение флорариума. Для этого достаточно предъявить в кассе парка социальную карту москвича. Подтверждающих документов не потребуется. Также, для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I, II групп и детей-инвалидов вход на объекты бесплатный.

«Прийти в медиакомплексы и подземный музей одного из самых современных и технологичных парков столицы — «Зарядья» — без предъявления дополнительных документов считаем удобной возможностью, ведь социальная карта всегда с собой, в отличие, например, от удостоверения многодетной семьи», — говорится в сообщении.