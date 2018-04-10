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Москва станет «Умным городом»
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Москва станет «Умным городом» 

Мир24 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил для повышения эффективности городского управления разработать программу «Умный город», сообщает газета «Вечерняя Москва».
«Москвичам сложно себе представить город без электронных услуг. Школы невозможно представить без электронного дневника, посетители в поликлиниках и больницах не мыслят наши медучреждения без ЕМИАС, пассажиры общественного транспорта — без карты «Тройка». И такое количество услуг и сервисов становится все больше и больше», — сказал градоначальник.
Он также напомнил о порталах «Активный гражданин» и «Наш город», которые помогают горожанам следить за ремонтом дворов, состоянием дорог, за ходом актуальных голосований. Теперь власти намерены создать единую программу «Умный город», которая охватывала бы все сферы жизни.
Работа над проектом начнется 2019 году. Мэрия намерена автоматизировать многие «рутинные операции»: распознавание и синтез речи, машинный перевод и других технологии.
По словам руководителя департамента информационных технологий Артем Ермолаев, программа необходима для создания максимально удобной, доступной и персонифицированной виртуальной среды для москвичей, повышения эффективности городского управления. Это станет возможно благодаря анализу «больших данных» и внедрению искусственного интеллекта. Москвичи и гости столицы получат единый доступ к любому сервису в любое время, заключил чиновник.
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