Ещё
Московские аэропорты временно закроют
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московские аэропорты временно закроют из-за репетиций парада Победы 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Аэропорты московского региона временно закроют из-за репетиций парада Победы 11 и 13 апреля.
«В связи с репетициями воздушной части Парада Победы, который пройдет 9 мая в Москве, Госкорпорацией по ОрВД 11 и 13 апреля будут введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе ряда аэропортов московской зоны», — приводит агентство «Москва» сообщение пресс-службы ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».
В районах аэропортов Внуково и Остафьево будет закрыто воздушное пространство с 10:40 до 11:10.
В районах аэропортов Домодедово и Жуковский с 10:45 до 11:05.
Аэропорт Шереметьево ограничения не затронут.
Ранее URA.RU сообщало, что в Казани самолёт, выполнявший рейс Москва — Челябинск, экстренно сел из-за смерти пассажира.
RT на русском: последние новости
В «Аптекарском огороде» расцвела «орхидея-вампир» На 31 станции МЦК проведут генеральную уборку до конца апреля В Киеве подожги храм Иерусалимской иконы Божией Матери
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков536
Эрдоган раскритиковал Лаврова124
Китай пошел на уступки США в торговой войне426
США отправляют ударную группу в Средиземное море164
Меркель анонсировала встречу без России418
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Таиланда
В мире
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение