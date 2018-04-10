Московские аэропорты временно закроют

Аэропорты московского региона временно закроют из-за репетиций парада Победы 11 и 13 апреля.
«В связи с репетициями воздушной части Парада Победы, который пройдет 9 мая в Москве, Госкорпорацией по ОрВД 11 и 13 апреля будут введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе ряда аэропортов московской зоны», — приводит агентство «Москва» сообщение пресс-службы ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».
В районах аэропортов Внуково и Остафьево будет закрыто воздушное пространство с 10:40 до 11:10.
В районах аэропортов Домодедово и Жуковский с 10:45 до 11:05.
Аэропорт Шереметьево ограничения не затронут.