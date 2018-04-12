Ещё
Бесконтактную оплату проезда введут на трех автобусных маршрутах в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бесконтактную оплату проезда введут на трех автобусных маршрутах в Москве 

Авторадио 58 минут назад
Фото: MosDay.ru
Как сообщает портал столичного правительства, валидаторами нового образца оборудуют 50 автобусов. С 15 апреля в них можно будет расплатиться и с помощью банковской карты, и с помощью смартфона. Отметим, что такая система оплаты уже работает на двух трамвайных маршрутах. До конца 2018 года новыми считывающими устройствами оснастят еще две тысячи транспортных средств. Оплату по безналичному расчету также принимают во всех кассах, в 1200 билетных автоматах и на турникетах 80 станций столичной подземки.
Авторадио: последние новости
Строительство Крылатского моста в Москве вышло на финишную прямую Сергей Собянин пригласил москвичей на мастер-класс помощи бездомным животным Более 30 новых велодорожек могут появиться в Москве в этом году
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии73
Россия определилась с украинской трубой151
Что Россия может сделать Западу177
Британия созывает СБ ООН121
Меркель определилась с атакой по Сирии167
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение