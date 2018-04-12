Бесконтактную оплату проезда введут на трех автобусных маршрутах в Москве

Как сообщает портал столичного правительства, валидаторами нового образца оборудуют 50 автобусов. С 15 апреля в них можно будет расплатиться и с помощью банковской карты, и с помощью смартфона. Отметим, что такая система оплаты уже работает на двух трамвайных маршрутах. До конца 2018 года новыми считывающими устройствами оснастят еще две тысячи транспортных средств. Оплату по безналичному расчету также принимают во всех кассах, в 1200 билетных автоматах и на турникетах 80 станций столичной подземки.