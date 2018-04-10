В Хельсинки центральную станцию метро закрыли для пассажиров

ХЕЛЬСИНКИ , 10 апр — РИА Новости . Центральная станция метро Хельсинки, включающая выходы на центральный железнодорожный вокзал финской столицы, Rautatientori закрыта для пассажиров, сообщает газета Helsingin Sanomat.

"Вход на станцию Helsinki Rautatientori закрыт для пассажиров. Людям не разрешают зайти, сообщают многочисленные пользователи общественного транспорта. Когда журналисты газеты дозвонились до диспетчера метрополитена, то там попросили перезвонить позже и отключили связь", — сообщает газета.

Станция Helsinki Rautatientori ("Железнодорожная площадь") главный транспортный узел в центре города Хельсинки.

"Остановились все 36 поездов метрополитена. Ошибка появилась в 16 часов (время совпадает с московским), через 15 минут система была перезапущена", — рассказал газете диспетчер метрополитена Марку Кари (Markku Kari).