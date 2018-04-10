Пункты сбора одежды и книг открылись в центре Москвы в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

Пункты сбора одежды, книг и продуктов для благотворительных фондов открылись на ул. Новый Арбат и Тверской площади в рамках фестиваля «Пасхальный дар». Об этом сообщили в оргкомитете цикла мероприятий «Московские сезоны».

«На ул. Новый Арбат возле д. 17 появился стационарный контейнер, куда можно приносить одежду для фонда «Второе дыхание», напротив д. 21 организован благотворительный сбор книг, а на Тверской площади можно передать продукты детям, опекаемым фондом «Жизнь продолжается», и вещи, необходимые пожилым людям — подопечным фонда «Старость в радость», — говорится в сообщении.

Поучаствовать в благотворительных акциях по сбору вещей можно ежедневно, в период работы фестиваля с 11:00 до 20:00 с понедельника по четверг и с 11:00 до 21:00 с пятницы по воскресенье.