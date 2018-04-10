Пункты сбора одежды и книг открылись в центре Москвы в рамках фестиваля «Пасхальный дар» 

Пункты сбора одежды, книг и продуктов для благотворительных фондов открылись на ул. Новый Арбат и Тверской площади в рамках фестиваля «Пасхальный дар». Об этом сообщили в оргкомитете цикла мероприятий «Московские сезоны».
«На ул. Новый Арбат возле д. 17 появился стационарный контейнер, куда можно приносить одежду для фонда «Второе дыхание», напротив д. 21 организован благотворительный сбор книг, а на Тверской площади можно передать продукты детям, опекаемым фондом «Жизнь продолжается», и вещи, необходимые пожилым людям — подопечным фонда «Старость в радость», — говорится в сообщении.
Поучаствовать в благотворительных акциях по сбору вещей можно ежедневно, в период работы фестиваля с 11:00 до 20:00 с понедельника по четверг и с 11:00 до 21:00 с пятницы по воскресенье.
Фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Впервые этот фестиваль прошел в столице в 2014 г. В 2018 г. мероприятия проходят с 7 по 15 апреля на 38 площадках — улицах и площадях, в городских парках и на территориях вблизи московских храмов. В рамках фестиваля «Пасхальный дар» будет открыт общий счет, на который можно будет перечислить денежную помощь нуждающимся, собранные средства будут распределены между благотворительными фондами Москвы, которые принимают участие в фестивале.