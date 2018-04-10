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В Косино-Ухтомском прошли публичные слушания
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В Косино-Ухтомском прошли публичные слушания 

Управа района Косино-Ухтомский 50 минут назад
На повестке дня был рассмотрен проект планировки территории линейного объекта метрополитена — Кожуховская линия метрополитена: участок метрополитена от станции «Некрасовка» до станции «Косино».
Градостроительная выставка, где можно было ознакомиться с материалами, прошла с 30 марта по 5 апреля в помещении управы района Косино-Ухтомский. Об этом сообщает районная управа.
На собрании участников публичных слушаний выступил глав МО Косино-Ухтомский Руслан Чернышев. Перед участниками встречи с докладом выступил ведущий инженер ГАУ «Институт Генплана Москвы» Юлия Фролова. После своего доклада Ю. Фролова рассказала о строительстве станции метро, а также о выходах из метро.
После завершения доклада жители района задали вопросы президиуму комиссии в устной и письменной форме. Все поступившие вопросы были официально запротоколированы. Важно отметить, что жители Косино-Ухтомского имеют право в течение последующих семи дней внести свои предложения в окружную комиссию ВАО.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
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