В Косино-Ухтомском прошли публичные слушания

На повестке дня был рассмотрен проект планировки территории линейного объекта метрополитена — Кожуховская линия метрополитена: участок метрополитена от станции «Некрасовка» до станции «Косино».

Градостроительная выставка, где можно было ознакомиться с материалами, прошла с 30 марта по 5 апреля в помещении управы района Косино-Ухтомский. Об этом сообщает районная управа.

На собрании участников публичных слушаний выступил глав МО Косино-Ухтомский Руслан Чернышев. Перед участниками встречи с докладом выступил ведущий инженер ГАУ «Институт Генплана Москвы» Юлия Фролова . После своего доклада Ю. Фролова рассказала о строительстве станции метро, а также о выходах из метро.

После завершения доклада жители района задали вопросы президиуму комиссии в устной и письменной форме. Все поступившие вопросы были официально запротоколированы. Важно отметить, что жители Косино-Ухтомского имеют право в течение последующих семи дней внести свои предложения в окружную комиссию ВАО.