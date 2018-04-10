Ещё
Реновация способствовала оптимизации процедур в сфере строительства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве объявили штормовое предупреждение
В Москве объявили штормовое предупреждение

Реновация способствовала оптимизации процедур в сфере строительства 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Об этом в интервью сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.
«Реновация действительно способствовала оптимизации процедур в сфере строительства. Так, были сокращены сроки проектирования и строительства объекта в общей сложности почти на 10 месяцев — с 1539 дней или 4,2 года до 1244 дней 3,4 года. Такое сокращение сроков обеспечит выполнение программы реновации в обозначенные сроки», — заявил Сергей Лёвкин.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Реновация способствовала оптимизации процедур в сфере строительства появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Завершена отделка станции метро «Очаково» Участникам реновации доплатят за выбор квартир с меньшей жилой площадью Сергей Собянин вручил настоятелям храмов подарочные сертификаты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне273
Эрдоган раскритиковал Лаврова50
Меркель анонсировала встречу без России341
Путин рассказал о разработке уникального оружия163
Найден позитив от ослабления рубля190
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение