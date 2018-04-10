Реновация способствовала оптимизации процедур в сфере строительства

Сергей Лёвкин. Об этом в интервью сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы

«Реновация действительно способствовала оптимизации процедур в сфере строительства. Так, были сокращены сроки проектирования и строительства объекта в общей сложности почти на 10 месяцев — с 1539 дней или 4,2 года до 1244 дней 3,4 года. Такое сокращение сроков обеспечит выполнение программы реновации в обозначенные сроки», — заявил Сергей Лёвкин.

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