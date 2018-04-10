Московский городской фестиваль здоровья и безопасности

Организаторы:

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы , Московский городской центр условий и охраны труда Ассоциация «ЭТАЛОН»

Место проведения:

Россия , Москва, КВЦ «Сокольники», павильоны: 2, 4, 4.1, 7a Дата проведения:

21 июня 2018 г.

Официальный сайт:

www.рискам.net О проекте:

В период с 21 по 24 июня 2018 г. в парке «Сокольники» состоится IX Городская выставка «Охрана труда в Москве — 2018». В этом году в рамках выставки впервые будет проведен Московский городской фестиваль здоровья и безопасности. Два рабочих и два выходных дня мероприятия позволят любому желающему найти время и возможность принять участие в его насыщенной программе.

Своей главной целью организаторы фестиваля ставят формирование и развитие культуры безопасности и здорового образа жизни не только в профессиональной среде, но и в обществе в целом. На фестивальной площадке каждому найдется занятие по душе, и взрослым, и детям, ведь прививать культуру безопасного труда важно с ранних лет.

«Безопасность труда — это конституционное право человека, и мы обязаны его защищать. Уверен, что передовые технологии, которые будут продемонстрированы на выставке, помогут всем нам обогатить наши знания и применить их на практике», — отметил министр Правительства Москвы , руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян

Помимо традиционно деловой программы выставки гостей и участников фестиваля ждет увлекательная программа с интерактивными викторинами и мастер-классами, а также зрелищные спортивные мероприятия с участием каскадеров.

«Обеспечение безопасности труда и охрана здоровья работников — в числе безусловных приоритетов Правительства Москвы», — подчеркнул в своем приветственном обращении Мэр Москвы Сергей Собянин . На выставке можно будет познакомиться с инновационными технологиями и проектами в сфере социально-трудовых отношений.

Фестиваль представит уникальную интерактивную площадку, специально построенную и оборудованную для демонстрации и тестирования защитных свойств продуктов производителей СИЗ под воздействием реальных опасностей и вредных производственных факторов. В рамках фестиваля также пройдет VI Всероссийский съезд специалистов по охране труда и будет организована ярмарка здоровья, где посетители смогут познакомиться с новейшими разработками в области медицины труда, оборудованием и препаратами для профилактики и поддержания здоровья.

IX городская выставка «Охрана труда в Москве — 2018»

В целях реализации мероприятий Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы в период с 21 по 24 июня 2018 года в Москве пройдет IX городская выставка „Охрана труда в Москве — 2018“, в рамках которой будет организован молодежный Форум.

Одной из основных целей проведения выставки является привлечение внимания работодателей и работников, общественных и политических организаций к созданию здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, а также молодежи к проблемам охраны труда — проблемам сохранения жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности.

На площадках пройдут открытые тематические сессии, презентации, мастер-классы, ярмарки, спортивные турниры, дни здоровья, семейные викторины и интерактивные мероприятия для всех гостей Выставки и Форума.

Программа мероприятий