На три дня в Москву вернется Средневековье

На 3 дня в Москву вернется Средневековье

В Москве, в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет грандиозный международный фестиваль средневековой исторической реконструкции с рыцарскими поединками и демонстрацией средневекового быта.

IV Международный турнир св. Георгия пройдет в музее-заповеднике «Коломенское» с 30 апреля по 2 мая 2018 года. Планируется, что в мероприятии примут участие около 120 ведущих реконструкторов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Организаторы ожидают рыцарей из Канады, Великобритании, Голландии и Белоруссии, ранее не участвовавших в московских соревнованиях.

Турнир св. Георгия зарекомендовал себя как один из крупнейших в мире историко-реконструкторских фестивалей, в деталях восстанавливающий реалии рыцарского Средневековья. «ТСГ смог собрать на свою площадку любителей истории разных направлений, — говорит Дмитрий Борисович Антонов , директор Государственного Научно-Исследовательского института Реставрации, — Одни — возрождают средневековые традиции, быт, костюм, ремёсла, кухню, другие — выводят представление средневековой техники владения оружия на уровень зрелищного, с современной точки зрения шоу, не отклоняясь от исторической достоверности». Это единственный в России открытый международный рыцарский турнир, сопоставимый по масштабу только с турнирами во Франции и Австралии. Ежегодно посмотреть состязания приезжают тысячи зрителей.

Как и в предыдущие годы, гостей турнира ждет незабываемое зрелище: джостинг — сшибка двух всадников, вооруженных цельнодеревянными копьями, меле — групповые схватки верхом, и поединки на двуручном оружии. Также останутся в программе полюбившиеся публике упражнения с оружием — Skill-At-Arms (SAA). Разумеется, все будет происходить по-настоящему — с риском, невероятным азартом и драйвом!

2018 год — предъюбилейный, и в свете предстоящего 5-летия уже на четвертом турнире появятся различные новшества. Расширится программа соревнований: пешие состязания рыцарей станут не просто частью программы, а отдельным полноценным турниром. Победителя этого состязания ждет специальный приз.

Турнир станет еще более комфортным как для гостей, так и для участников. Для проведения автограф-сессий будет отведено специальное место, а график встреч будет объявлен заранее. Появятся стенды, информирующие посетителей о текущем положении бойцов в турнирной таблице. Данные будут обновляться каждое утро. Все торговые точки, включая фудкорт, переместятся в верхнюю часть парка. В районе ристалища останется только историческая ярмарка.

Организаторы соревнований уверены, что благодаря этим нововведениям гости турнира смогут еще глубже погрузиться в атмосферу Позднего Средневековья и насладиться увлекательным и красочным шоу без досадных помех!