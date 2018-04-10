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Пассажиров попросили оценить метро
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Пассажиров попросили оценить московское метро 

Российская Газета 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Столичный метрополитен проводит электронный опрос о качестве своих услуг. Об этом сообщается в официальном Twitter подземки.
Опрос включает несколько десятков пунктов. Например, о доступности станций — насколько далеко или близко они находятся от работы и дома пассажира. Насколько легко войти на станцию, сесть в поезд, сделать пересадку.
Также интересуются степенью удовлетворенности системой информирования, существующей в метро, — насколько легко спланировать поездку, получить альтернативный маршрут в случае сбоя, насколько легко или сложно ориентироваться с действующей системой навигации.
Пассажиров спрашивают также, как они оценивают надёжность метрополитена и профессионализм и готовность помочь сотрудников подземки, насколько станции и поезда чистые удобные и также хватает ли места в поездах.
Завершает исследование вопрос, порекомендовали ли бы вы метрополитен гостям столицы.
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