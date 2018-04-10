Пассажиров попросили оценить метро

Пассажиров попросили оценить московское метро

Пройдите опрос!

Поделитесь своим опытом пользования главным общественным транспортом столицы — московским метро.



Мы обязательно учтём ваше мнение в работе! #мосметро #опросhttps://t.co/D0B27mvETN pic.twitter.com/Qa89JQ41Cj— Мосметро (@MoscowMetro) 10 апреля 2018 г. Столичный метрополитен проводит электронный опрос о качестве своих услуг. Об этом сообщается в официальном Twitter подземки.

Опрос включает несколько десятков пунктов. Например, о доступности станций — насколько далеко или близко они находятся от работы и дома пассажира. Насколько легко войти на станцию, сесть в поезд, сделать пересадку.

Также интересуются степенью удовлетворенности системой информирования, существующей в метро, — насколько легко спланировать поездку, получить альтернативный маршрут в случае сбоя, насколько легко или сложно ориентироваться с действующей системой навигации.

Пассажиров спрашивают также, как они оценивают надёжность метрополитена и профессионализм и готовность помочь сотрудников подземки, насколько станции и поезда чистые удобные и также хватает ли места в поездах.

Завершает исследование вопрос, порекомендовали ли бы вы метрополитен гостям столицы.