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Две ярмарки выходного дня будут работать вблизи Савеловского
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Две ярмарки выходного дня будут работать вблизи Савеловского 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Неподалеку от Савеловского развернутся две ярмарки выходного дня, где горожане смогут приобрести фермерскую продукцию. Как и по всей столице, они будут открыты 20 апреля.
— Ближайшие к району торговые площадки расположатся по адресам: улица Зои и Александра Космодемьянских, д. 23, Красноармейская улица, д. 36–38, — рассказал представитель управы Савеловского.
Всего в этот день в городе начнут функционировать более 100 ярмарок. Цель акции — поддержать отечественных производителей и обеспечить жителей и гостей столицы качественной сельскохозяйственной продукцией. (мю)
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