Две ярмарки выходного дня будут работать вблизи Савеловского

Неподалеку от Савеловского развернутся две ярмарки выходного дня, где горожане смогут приобрести фермерскую продукцию. Как и по всей столице, они будут открыты 20 апреля.

— Ближайшие к району торговые площадки расположатся по адресам: улица Зои и Александра Космодемьянских, д. 23, Красноармейская улица, д. 36–38, — рассказал представитель управы Савеловского.

Всего в этот день в городе начнут функционировать более 100 ярмарок. Цель акции — поддержать отечественных производителей и обеспечить жителей и гостей столицы качественной сельскохозяйственной продукцией. (мю)