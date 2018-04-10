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«Желтый» уровень опасности объявлен в городе 11 апреля из-за сильного ветра
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«Желтый» уровень опасности объявлен в городе 11 апреля из-за сильного ветра 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Об этом 10 апреля сообщил официальный портал Гидрометцентра России.
«Погода потенциально опасна», — отмечается в материале.
По прогнозам синоптиков, в среду, 11 апреля, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/c, местами порывы 12-17 м/c. Днем ожидается плюс 7-9 градусов в столице, по региону — плюс 5-10 градусов. Ночью сохранится облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие осадки. Ветер северо-восточный 5-10 м/c, местами порывы 12-17 м/c. Ночью в Москве плюс 2-4, по области — до плюс 5 градусов.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение «Желтый» уровень опасности объявлен в городе 11 апреля из-за сильного ветра появились сначала на Москва Меняется.
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