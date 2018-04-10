Москвичи выберут лучших врачей и медсестер

Лучших медработников выберут в проекте "Активный гражданин". Номинации предусмотрены для участковых терапевтов и врачей общей практики, участковых педиатров, а также участковых детских медсестер.

Первый этап голосований уже начался. Москвичи могут оценить работу терапевтов и врачей общей практики. Затем стартует голосование за лучшего педиатра. Последними горожане оценят детских медсестер.

Каждому специалисту можно поставить оценку в диапазоне от одного до десяти баллов. Врачам взрослых поликлиник нужно набрать минимум 70 баллов, работникам детских поликлиник требуется не менее 40 баллов. После этого будут отобраны десять участников с самыми высокими оценками. Они и станут победителями.

Участвовать в конкурсе могут медики из поликлиник, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы . Допускаются врачи и медсестры, которые принимали пациентов не менее трех месяцев в 2017 году.

Голосование за лучших медработников уже стало традиционным для столицы, заявил руководитель депздрава Алексей Хрипун

"Это отличная возможность выразить благодарность любимому врачу, ведь народное признание для медицинских работников очень важно", — цитирует главу ведомства портал мэра и правительства столицы.

Чиновник отметил, что количество участников таких голосований растет ежегодно. В 2017 году участие в них принимали более 260 тысяч человек.

Победители конкурса прошлого года получили поздравления в День медицинского работника. Им вручили дипломы от проекта "Активный гражданин" и почетные грамоты от столичных властей. Лучшие медработники отправились на стажировку за границу.