Тамбовчан приглашают на городской фестиваль цветов

XII городской фестиваль цветов пройдёт в Тамбове с 11 по 13 мая, сообщили в пресс-службе мэрии.

На фестиваль в городской парк культуры и отдыха съедутся цветоводы-любители со всего региона. Здесь можно будет поделиться своим опытом, купить комнатные цветы, цветочную рассаду, саженцы и товары по уходу за растениями.

В рамках фестиваля организуют выставку-продажу цветочной и овощной рассады. Чтобы стать участником фестиваля, необходимо до 27 апреля 2018 года подать заявку в управление по связям с общественностью по адресу: улица Советская, дом №182, кабинет 23.