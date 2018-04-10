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Тамбовчан приглашают на городской фестиваль цветов
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Тамбовчан приглашают на городской фестиваль цветов 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
XII городской фестиваль цветов пройдёт в Тамбове с 11 по 13 мая, сообщили в пресс-службе мэрии.
На фестиваль в городской парк культуры и отдыха съедутся цветоводы-любители со всего региона. Здесь можно будет поделиться своим опытом, купить комнатные цветы, цветочную рассаду, саженцы и товары по уходу за растениями.
В рамках фестиваля организуют выставку-продажу цветочной и овощной рассады. Чтобы стать участником фестиваля, необходимо до 27 апреля 2018 года подать заявку в управление по связям с общественностью по адресу: улица Советская, дом №182, кабинет 23.
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