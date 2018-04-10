Завершена отделка станции метро «Очаково»

Завершено строительство основных конструкций станции «Очаково» Калининско-Солнцевской линии метро. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

Станция сооружается на участке от станции «Раменки» до «Рассказовки». «Сейчас завершается возведение входных павильонов, идет монтаж и наладка оборудования», — сказал А. Бочкарев, отметив, что специалисты закончили отделку платформ «Очаково».

По словам заммэра, дизайн станции основан на водной тематике. Она украшена силуэтами бликов на воде и рисунками кувшинок. «Архитекторов вдохновили расположенные рядом со станцией Очаковские пруды», — пояснил глава ведомства.