Помочь пожилым людям из домов престарелых можно сегодня в Черемушках 

Фестиваль «Пасхальный дар» — это возможность рассказать о помощи пожилым людям, привлечь к благотворительной работе больше людей. Сегодня на площадке в Черемушках, на Профсоюзной улице, владение 41, можно передать одежду, книги и продукты для пожилых людей из домов престарелых, сообщает газета «Москва За Калужской заставой».
«Наш фонд будет работать на площадках фестиваля два дня: 11 апреля на Профсоюзной улице и 13 апреля на площади Революции. К стенду можно приносить вещи для бабушек и дедушек, живущих в домах престарелых. Это могут быть новые футболки дедушкам, новые халатики бабушкам, мягкие сладости (зефир, пастила, диабетические сладости), товары для творчества», — передает окружная газета слова представителя фонда «Старость в радость» Аллы Романовской.
Напомним, центральной площадкой фестиваля «Пасхальный дар» в Юго-Западном округе стала улица Профсоюзная, владение 41. Фестивальная площадка возле станции метро «Новые Черемушки» будет работать до 15 апреля. Тут, помимо всего прочего, посетители создают пасхальные сувениры, весенние цветочные композиции, предметы интерьера и домашнего декора. На сцене проходят спектакли инклюзивных театров Москвы и регионов России.