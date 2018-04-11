Помочь пожилым людям из домов престарелых можно сегодня в Черемушках

Фестиваль «Пасхальный дар» — это возможность рассказать о помощи пожилым людям, привлечь к благотворительной работе больше людей. Сегодня на площадке в Черемушках , на Профсоюзной улице, владение 41, можно передать одежду, книги и продукты для пожилых людей из домов престарелых, сообщает газета «Москва За Калужской заставой».

«Наш фонд будет работать на площадках фестиваля два дня: 11 апреля на Профсоюзной улице и 13 апреля на площади Революции. К стенду можно приносить вещи для бабушек и дедушек, живущих в домах престарелых. Это могут быть новые футболки дедушкам, новые халатики бабушкам, мягкие сладости (зефир, пастила, диабетические сладости), товары для творчества», — передает окружная газета слова представителя фонда «Старость в радость» Аллы Романовской.