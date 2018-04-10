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Утечка нефти: в Башкирии оцепили железнодорожную станцию
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Утечка нефти: в Башкирии оцепили железнодорожную станцию 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
На ж/д станции Карламан в Башкирии произошла утечка нефти из вагона поезда. Станцию оцепили, на место вызвали спецбригаду для устранения аварии.
При обходе станции, дежурный Куйбышевской железной дороги обнаружил небольшую течь из сливоналивного патрубка, диаметром всего четыре миллиметра. Из него сочилась черная жидкость. Станционный смотритель вызвал спасателей в 15:32.
— Из вагона грузового поезда по капле в минуту вытекала нефтесодержащая жидкость. Поезд ехал со станции Комбинатской Западно-Сибирской железной дороги в город Стерлитамак. Поезд из 12 вагонов находится на запасном пути, — сообщили в МЧС.
На место вызвали семерых ликвидаторов последствий чрезвычайной ситуации. Погибших и пострадавших нет.
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