Кассиры метро проходят обучение по новым стандартам обслуживания

В столичном метрополитене вводят новые стандарты работы кассиров. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра и правительства Москвы во вторник, 10 апреля.

Помимо вежливого обслуживания пассажиров подземного транспорта, кассиры должны следить за качеством и скоростью своей работы, а также им необходимо уметь улаживать конфликтные ситуации при необходимости.

Данная программа была разработана в конце минувшего года, сейчас уже более 1,5 тысячи сотрудников прошли курс — остальные сотрудники находятся в стадии обучения.

Инициатива была введена в связи с приближающимся крупнейшим событием в области мирового спорта — Чемпионатом мира по футболу.

Напомним, что в районе расположены станции метро «Кантемировская» и «Царицыно».