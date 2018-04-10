Кассиры метро проходят обучение по новым стандартам обслуживания 

В столичном метрополитене вводят новые стандарты работы кассиров. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра и правительства Москвы во вторник, 10 апреля.
Помимо вежливого обслуживания пассажиров подземного транспорта, кассиры должны следить за качеством и скоростью своей работы, а также им необходимо уметь улаживать конфликтные ситуации при необходимости.
Данная программа была разработана в конце минувшего года, сейчас уже более 1,5 тысячи сотрудников прошли курс — остальные сотрудники находятся в стадии обучения.
Инициатива была введена в связи с приближающимся крупнейшим событием в области мирового спорта — Чемпионатом мира по футболу.
Напомним, что в районе расположены станции метро «Кантемировская» и «Царицыно».