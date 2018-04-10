Волгоградцев на майские вывезут дополнительными поездами в Москву и Воронеж

Один железнодорожный рейс будет совершен из Волгограда в Воронеж, а три в Москву при помощи дополнительных поездов дальнего следования. По сообщению службы корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги на майские праздники будут введены дополнительные поезда:

поезд № 207/208 сообщением Воронеж — Волгоград: отправление из Воронежа 11 мая в 19:05, прибытие в Волгоград 12 мая в 07:01; поезд № 405/406 сообщением Волгоград — Москва: отправление из Волгограда 27, 28 апреля и 2 мая в 06:24, прибытие в Москву 28, 29 апреля и 3 мая в 05:48.

Прибытие и отправление поездов будет осуществляться по московскому времени.