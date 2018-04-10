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Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
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Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проведет встречи с жителями девяти административных округов столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Встречи пройдут 18 апреля, на них можно будет задать сотрудникам центра свои вопросы и высказать свои пожелания.
По словам главы ведомства Вадима Юрьева, это будет уже третья встреча ЦОДД с жителями, и практика показывает, что это очень эффективно.
"Намного быстрее решить вопросы на месте, чем писать письма. Жители очень активно приходят на эти встречи и задают вопросы по организации дорожного движения. Уже есть ряд реализованных совместно с жителями решений", — сказал Юрьев.
Идея ежемесячно проводить личный прием граждан по вопросам организации дорожного движения во всех округах столицы появилась в конце прошлого года. Послужил этому факт того, что каждый год сотрудники ЦОДД обрабатывают около 30 тысяч сообщений от москвичей.
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