Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проведет встречи с жителями девяти административных округов столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Встречи пройдут 18 апреля, на них можно будет задать сотрудникам центра свои вопросы и высказать свои пожелания.

По словам главы ведомства Вадима Юрьева, это будет уже третья встреча ЦОДД с жителями, и практика показывает, что это очень эффективно.

"Намного быстрее решить вопросы на месте, чем писать письма. Жители очень активно приходят на эти встречи и задают вопросы по организации дорожного движения. Уже есть ряд реализованных совместно с жителями решений", — сказал Юрьев.

Идея ежемесячно проводить личный прием граждан по вопросам организации дорожного движения во всех округах столицы появилась в конце прошлого года. Послужил этому факт того, что каждый год сотрудники ЦОДД обрабатывают около 30 тысяч сообщений от москвичей.