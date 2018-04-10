Рекламу в виде граффити на зданиях запретят

Власти Москвы хотят запретить рекламу в виде граффити на зданиях

Власти Москвы планируют запретить рекламные граффити на зданиях, сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы.

"В скором времени любая реклама на стенах капитальных строений, нанесенная с помощью аэрозольной краски или аппликаций, будет запрещена", — цитирует представителя столичного департамента РИА Новости. Необходимые нормативные документы уже прорабатывают различные ведомства.

Подчеркивается, что художественные граффити под запрет не попадут. Исключается только возможность использования стен зданий в рекламных целях. Нанесение коммерческого граффити происходит без контроля, отметили в ведомстве, что портит архитектурный облик города.

Ранее сообщалось, что художественные граффити в столице заменяют рекламными. Например, на Трубной улице на месте "Цирка" появилась реклама капсульной коллекции супермодели, а на Сретенке — выполненная в виде граффити реклама чая. В социальных сетях пользователи пожаловались на закраску художественных работ на Старой Басманной улице, Таганской улице и Олимпийском проспекте.