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Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
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Власти Москвы хотят запретить рекламу в виде граффити на зданиях 

Москва24 3 часа назад
Власти Москвы планируют запретить рекламные граффити на зданиях, сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы.
"В скором времени любая реклама на стенах капитальных строений, нанесенная с помощью аэрозольной краски или аппликаций, будет запрещена", — цитирует представителя столичного департамента РИА Новости. Необходимые нормативные документы уже прорабатывают различные ведомства.
Подчеркивается, что художественные граффити под запрет не попадут. Исключается только возможность использования стен зданий в рекламных целях. Нанесение коммерческого граффити происходит без контроля, отметили в ведомстве, что портит архитектурный облик города.
Ранее сообщалось, что художественные граффити в столице заменяют рекламными. Например, на Трубной улице на месте "Цирка" появилась реклама капсульной коллекции супермодели, а на Сретенке — выполненная в виде граффити реклама чая. В социальных сетях пользователи пожаловались на закраску художественных работ на Старой Басманной улице, Таганской улице и Олимпийском проспекте.
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