«Донстрой» благоустроит несколько территорий в Москве в 2018 г

МОСКВА , 10 апр — РИА Недвижимость. В 2018 году девелоперская компания «Донстрой» проведет благоустройство ряда территорий Москвы в рамках реализации своих проектов, сообщила на конференции во вторник генеральный директор «Дон-Строй Инвест» Алена Дерябина.

В частности, по её словам, уже в апреле компания приступает к работам по благоустройству улицы Верхняя, на которой строится жилой комплекс «Суббота», а также набережной у квартала «Сердце Столицы» площадью около 5 гектар.

"Также в этом году продолжится строительство в рамках проекта «Символ» уникального моста, который пройдет над будущим городским парком «Зеленая река», — добавила она.

По словам Дерябиной, создание девелоперами комфортной городской среды вокруг своих проектов — актуальный тренд, который лучше всего реализуется в проектах комплексного освоения территорий.

"Донстрой" — московская девелоперская компания, специализирующаяся на строительстве премиального жилья и жилых проектов бизнес-класса. Портфель компании включает 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости.