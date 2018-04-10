Необычный кактус‑орхидея «Королева Татьяна» расцвел в «Аптекарском огороде» Москвы 

Гости столичного «Аптекарского огорода» смогут увидеть необычный кактус-орхидею в Суккулентной оранжерее, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.
«Крайне необычный кактус-орхидея, или эпикактус, «Королева Татьяна» расцвел в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Гости могут увидеть редкое растение светло-розового оттенка в Суккулентной оранжерее с 10:00 до 20:00. Цветение «Королевы Татьяны» продлится до конца недели, а с 17 до 20 апреля включительно все оранжереи сада закроются на санитарную обработку», — говорится в сообщении.
Эпикактусы, или кактусы-орхидеи, — обширная группа эпифитных кактусов, полученных в результате гибридизации различных видов. В коллекции «Аптекарского огорода» представлены наиболее интересные и популярные сорта, полученные черенками из США в 2012 году.
Кроме того, в «Аптекарском огороде» вовсю цветут ребуции, опунции, гимнокалициумы, обрегонии, эхинопсисы и другие суккуленты.
Коллекция суккулентов в «Аптекарском огороде» — одна из старейших и самых масштабных в России. В 2016 году в честь 310-летия саду подарили 560 редчайших суккулентов, включая мексиканский баобаб и уникальную белоцветковую форму африканского пахиподиума. Столь щедрый подарок нам сделала Юлия Высоцкая. Кроме того, в «Аптекарском огороде» можно увидеть самую большую в России коллекцию легендарных «цариц ночи» и другие ботанические редкости.