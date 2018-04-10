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Участок улицы Верхние Поля реконструируют
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Участок улицы Верхние Поля реконструируют 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Реконструкцию проезжей части улицы Верхние Поля проведут в рамках проекта по созданию Южной рокады на участке от МКАД до улицы Марьинский Парк.
Строительство будет вестись за счет средств городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Общая протяженность реконструируемых дорог составит 3,4 километра. Согласно проекту планируется расширить проезжую часть улицы Верхние Поля на данном участке до 24 метров (до трех-пяти полос в каждом направлении), благоустроить тротуары вдоль дороги и сделать правоповоротный съезд на Чагинскую улицу.
Кроме того, для обеспечения комфорта жителей соседних с районом строительства домов по желанию горожан будут установлены шумозащитные окна в жилых домах № 13, № 15/51, № 17 корпус 1, № 36 корпус 3 по улице Белореченская. А вдоль территории школы № 1987 (улица Белореченская, 47, корпус) установят шумозащитный экран.
Одобрение проекта было получено на Градостроительно-земельной комиссии Москвы. Однако предварительно проект должен пройти также публичные слушания.
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