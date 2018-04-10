«Активные граждане» выбрали адреса для посадки деревьев и кустарников в столице

Этой весной в столице деревья и кустарники в рамках акции «Миллион деревьев» высадят на территориях социальных объектов и во дворах.

Таковы пожелания москвичей, высказанные ими в рамках голосования в системе электронных референдумов «Активный гражданин».

— Весной посадки начнутся после 20 апреля, адреса будут размещены на сайте Департамента природопользования, — сообщили в пресс-службе столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды. — Приглашаем волонтеров присоединиться к посадкам. На осень 2018 года заявки уже собраны, в настоящее время они находятся на рассмотрении «Мосгоргеотреста».