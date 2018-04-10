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«Активные граждане» выбрали адреса для посадки деревьев и кустарников в столице
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«Активные граждане» выбрали адреса для посадки деревьев и кустарников в столице 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Этой весной в столице деревья и кустарники в рамках акции «Миллион деревьев» высадят на территориях социальных объектов и во дворах.
Таковы пожелания москвичей, высказанные ими в рамках голосования в системе электронных референдумов «Активный гражданин».
— Весной посадки начнутся после 20 апреля, адреса будут размещены на сайте Департамента природопользования, — сообщили в пресс-службе столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды. — Приглашаем волонтеров присоединиться к посадкам. На осень 2018 года заявки уже собраны, в настоящее время они находятся на рассмотрении «Мосгоргеотреста».
Всего в Москве этой весной планируется высадить около 4,5 тысяч деревьев и более 182 тысяч кустарников, большинство из них — на дворовых территориях.
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