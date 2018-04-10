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Роспись на станции «Кутузовская» напоминает о войне 1812 года
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Роспись на станции «Кутузовская» напоминает о войне 1812 года 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
9 апреля после ремонта открылась платформа станции «Кутузовская», где останавливаются поезда по направлению в центр.
Платформа преобразилась. Теперь ее дизайн напоминает о героических событиях войны 1812 года и о полководце, чьим именем названа станция. Кутузов изображен на одном из панно, рядом с ним — драгуны, гусары, гренадеры.
— Думаю, такая роспись погружает в историю. Хорошая задумка, — поделился впечатлениями москвич Павел Шмелин.
Между тем ремонтные работы на станции продолжаются. Сейчас для пассажиров закрыты северный вестибюль и платформа по первому пути — поезда из центра здесь не останавливаются. Пересадка с поездов метро на «Ласточки» Московского центрального кольца сохранилась. Для перехода можно воспользоваться южным вестибюлем. Для того чтобы попасть на станцию «Кутузовская» из центра, необходимо доехать до станции «Фили» и пересесть на поезд, следующий в обратном направлении. Время в пути из-за такого маневра увеличится приблизительно на 10 минут.
— К началу лета все ремонтные работы на станции «Кутузовская» будут завершены, — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.
Северный вестибюль планируется открыть пораньше — в середине мая, а часть платформы — до 1 июня.
КСТАТИ
На время ремонта закрыты платформы станций «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская», а также «Кунцевской» Арбатско-Покровской линии при следовании из центра.
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