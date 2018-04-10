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В Москве вспомнят русско-турецкую войну 1877-1878 годов
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В Москве вспомнят русско-турецкую войну 1877-1878 годов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
И обсудят подготовку к празднованию 175-летия со дня рождения выдающегося русского военачальника Михаила Дмитриевича Скобелева.
12 апреля в Москве пройдет научно-практическая конференция «Россия и государства Балкан: исторические и культурные связи в прошлом и настоящем», посвященная 140-летию окончания русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и образованию независимых государств на Балканском полуострове. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации «Кадетское Братство».
Участники мероприятия обсудят значимые события истории государств, роль России в становлении национальной государственности балканских народов, кросс-культурные взаимовлияния, перспективы развития гуманитарного и культурного сотрудничества, а также роль народной дипломатии в укреплении дружбы и партнерства.
Кроме того, говорит один из организаторов конференции, помощник председателя Международной ассоциации «Кадетское Братство» Дмитрий Нестеров, приоритетным вопросом станет — подготовка к празднованию 175-летия со дня рождения выдающегося русского военачальника Михаила Дмитриевича Скобелева.
«Самые известные подвиги национального героя болгарского народа Михаила Дмитриевича в русско-турецкой войне — разгром и пленение всей армии Весселя-Паши и взятие двух крепостей во время штурма Плевны. Надо отметить, что генерал лично вел своих солдат под ураганным огнем противника», — напомнил он.
По словам Дмитрия Нестерова, находясь на протяжении столетий под гнетом Османской империи, народы Балкан видели в единоверной России своего защитника, возлагали на нее свои надежды на освобождение и национальное возрождение.
«Дружба между нашими народами была скреплена совместно пролитой кровью на полях многочисленных войн и битв, которые вела Россия на своих южных рубежах. 140 лет назад завершилась тяжелая и кровопролитная русско-турецкая война 1877-1878 гг., в которой россияне помогли своим славянским братьям завоевать долгожданную свободу», — заключил помощник председателя Международной ассоциации «Кадетское Братство».
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