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Мэр поручил разработать программу «Умный город» в столице
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Мэр поручил разработать программу «Умный город» в столице 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
В Москве создается программа «Умный город» для повышения эффективности городского управления. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства столицы.
«Мы достигли многого, но жизнь меняется, предъявляет новые требования, появляются новые технологии, поэтому нам надо выходить на новые этапы, на новый уровень развития электронных сервисов, услуг информационного города. И можно уже сегодня говорить не об отдельных услугах, а о создании комплексной программы «Умный город», которая охватывала бы все стороны нашей жизни», — рассказал глава города.
Мэр отметил, что уже в настоящее время городское хозяйство управляется с помощью сервисов «Активный гражданин», «Наш город» и других порталов электронных услуг.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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