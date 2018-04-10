Мэр поручил разработать программу «Умный город» в столице

Москве создается программа «Умный город» для повышения эффективности городского управления. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства столицы.

«Мы достигли многого, но жизнь меняется, предъявляет новые требования, появляются новые технологии, поэтому нам надо выходить на новые этапы, на новый уровень развития электронных сервисов, услуг информационного города. И можно уже сегодня говорить не об отдельных услугах, а о создании комплексной программы «Умный город», которая охватывала бы все стороны нашей жизни», — рассказал глава города.

Мэр отметил, что уже в настоящее время городское хозяйство управляется с помощью сервисов «Активный гражданин», «Наш город» и других порталов электронных услуг.

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