В Москве 11 апреля объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве Подмосковье на 11 апреля в связи с сильным ветром. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу синоптиков, в Москве в среду днём ожидается +7 °С … +9 °С, без осадков, ветер восточный 5-10 м/c, местами порывы 12-17 м/c.

Температура воздуха ночью прогреется до +2 °С … +4 °С.

Ранее сообщалось, что первая гроза ожидается в Москве вечером 10 апреля.

Также «Аргументы неделi» передавали, что синоптики рекомендуют россиянам защищаться от солнца.