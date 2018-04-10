Ещё
В Москве 11 апреля объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве 11 апреля объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на 11 апреля в связи с сильным ветром. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Согласно прогнозу синоптиков, в Москве в среду днём ожидается +7 °С … +9 °С, без осадков, ветер восточный 5-10 м/c, местами порывы 12-17 м/c.
Температура воздуха ночью прогреется до +2 °С … +4 °С.
Ранее сообщалось, что первая гроза ожидается в Москве вечером 10 апреля.
Также «Аргументы неделi» передавали, что синоптики рекомендуют россиянам защищаться от солнца.
RT на русском: последние новости
Температура воздуха в Москве достигла максимума с начала года С начала года в Москве ввели более 370 тысяч квадратных метров жилья В «Аптекарском огороде» расцвела «орхидея-вампир»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поставщики бытовой техники увеличивают цены226
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля177
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста93
Порошенко повторит действия США против России105
Набиуллина прокомментировала падение рубля353
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
05:37
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Личный счет Экономика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение