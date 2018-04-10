Синоптики предупреждают москвичей об усилении ветра 11 апреля

Ветряные порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Синоптики объявили «желтый» уровень опасности погоды в столичном регионе на 11 апреля из-за усиления порывов ветра.

— Погода потенциально опасна, — сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

Ожидается, что в этот день будет переменная облачность, без осадков. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 7-9 градусов выше ноля.

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