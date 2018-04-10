Ещё
Синоптики предупреждают москвичей об усилении ветра 11 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики предупреждают москвичей об усилении ветра 11 апреля 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Ветряные порывы могут достигать 17 метров в секунду.
Синоптики объявили «желтый» уровень опасности погоды в столичном регионе на 11 апреля из-за усиления порывов ветра.
— Погода потенциально опасна, — сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.
Ожидается, что в этот день будет переменная облачность, без осадков. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 7-9 градусов выше ноля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики: Первая весенняя гроза ожидается на территории столичного региона к вечеру 10 апреля
До плюс 19 градусов потеплеет на территории Москвы 10 апреля
Вечерняя Москва: последние новости
Еще четыре дома по программе реновации готовы принимать новоселов Дом культуры имени Русакова отремонтируют по итогам аукциона в Москве Детский сад с огородом-ягодником появится в Южном Бутово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поставщики бытовой техники увеличивают цены226
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля177
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста93
Порошенко повторит действия США против России105
Набиуллина прокомментировала падение рубля353
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
05:37
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Личный счет Экономика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение